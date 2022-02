Indéboulonnables en Coupe Davis, qui verra la Belgique affronter la Finlande les 4 et 5 mars prochain à Espoo, Sander Gillé (31 ans, ATP 28 en double) et Joran Vliegen (28 ans, ATP 34 en double) ont connu un début de saison pour le moins cauchemardesque. Après deux éliminations au 1er tour dont le premier Grand Chelem de l’année et une défaite au 2e tour à Adélaïde, les deux Limbourgeois sont rentrés de leur tournée australienne déçus mais pas abattus. Juste avant leur entrée en lice au tournoi de Rotterdam (ATP 500) qui débute ce lundi 7 février, on a pris la température auprès de Sander Gillé. Il tire un premier bilan et évoque le futur.