Open d'Astana: Sander Gillé et Joran Vliegen remportent le tournoi en double Tennis BELGA Sander Gillé et Joran Vliegen, associés, ont remporté l'épreuve du double au tournoi de tennis ATP 250 de NourSoultan au Kazakhstan dimanche, doté de 273.345 dollars et disputé sur surface dure. © BELGA

Le duo de Coupe Davis, première paire tête de série, ont battu en finale les Australiens Max Purcell (ATP 41 en double) et Luke Saville (ATP 38), têtes de série N.2, 7-5, 6-3 au bout d'une heure et 19 minutes de match. Il s'agissait de la première finale de l'année pour Sander Gillé (ATP 43 en double) et Joran Vliegen (ATP 37). Demi-finaliste à l'European Open la semaine dernière à Anvers, ils comptent désormais quatre titres ATP à leur palmarès après des succès à Zhauhai (dur), Gstaad (terre) et Bastad (terre) l'an dernier. Ils avaient aussi perdu une finale sur le circuit ATP à Kitzbuhel là encore en 2019.