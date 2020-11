Les Limbourgeois, classés 4e tête de série, se sont inclinées 6-3 et 6-4 devant le Salvadorien Marcelo Arevalo et le Néerlandais Matwe Middelkoop. Le match a duré 56 minutes. Middelkoop, qui jouait alors avec l'Indien Rohan Bopanna, a également battu Gillé et Vliegen en demi-finale de l'European Open à Anvers fin octobre.