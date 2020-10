Samedi, dans la capitale du Kazakhstan, la paire belge a éliminé difficilement le Salvadorien Marcelo Arevalo (ATP 55) et le Bosnien Tomislav Brkic (ATP 86). Il leur a fallu deux jeux décisifs avant d'émerger 7-6 (7/4) et 7-6 (7/3) au bout de 1h40 de jeu. Gillé (ATP 43 en double) et Vliegen (ATP 37) joueront leur première finale 2020 dimanche face à la paire classée N.2 dans cet Open d'Astana joué sur sur ciment et doté de 273.345 dollars à savoir les Australiens Max Purcell (ATP 41) et Luke Saville (ATP 38).

Ceux-ci ont pris le meilleur 4-6, 6-3, 10/5, dans l'autre demi-finale, sur le duo formé par le Japonais Ben McLachlan (ATP 49) et le Croate Franko Skugor (ATP 30) qui composaient la 4e tête de série.

Demi-finaliste à l'European Open la semaine dernière à Anvers, le duo belge compte trois titres ATP à son actif, tous acquis en 2019 : à Zhauhai (dur), Gstaad (terre) et Bastad (terre). Ils aussi perdu une finale sur le circuit ATP à Kitzbuhel là encore en 2019.

Aucun Belge n'était présent dans le tableau du simple.