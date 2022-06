"On va pas s'auto-tester pour se mettre dans la merde..."

Entre le peloton et Wimbledon, le covid a malheureusement repris sa place à la une de l'actualité sportive. Reste à voir si l'épidémie resurgit véritablement maintenant ou si elle a été cachée par les organisateurs de tournoi les semaines précédentes. C'est ce qu'a en tout cas affirmé Alizée Cornet au sujet de Roland-Garros, à l'issue de sa victoire au premier tour de Wimbledon face à Putintseva ce mardi.

"A Roland-Garros il y a eu une épidémie de Covid-19 et personne n'en a parlé. Dans les vestiaires, tout le monde l'a eu et on n'a rien dit. Quand on voit que Krejcikova se retire et que tout le vestiaire est malade… On a peut-être toutes eu la grippe, trois symptômes, la gorge qui gratte et on joue, tout va bien. A Roland-Garros, il y a dû avoir quelques cas et ça devait être un accord tacite entre nous. On va pas s’auto-tester pour se mettre dans la merde. J’ai vu des filles porter des masques parce qu'elles ne voulaient pas le refiler… Mais je n’en dirai pas plus."

Des propos qui feront à coup sûr polémique sur fond de scandale sanitaire. Et qui risquent de mettre la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, dans l'embarras...