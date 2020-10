L’Argentin a fait tomber l’un des grands favoris au terme d’un énorme combat.

5h 08. C’est le temps qu’il a fallu à Diego Schwartzman pour renvoyer le vainqueur de l’US Open et double finaliste en titre de Roland-Garros aux vestiaires, s’assurer de disputer la première demi-finale de Grand Chelem de sa carrière et enfin officialiser son entrée dans le Top 10. Pas mal comme résultat pour le tarif horaire. "À la vue de ce match incroyable, franchement je pense que je méritais de gagner ce soir. J’ai vraiment cru que je devenais dingue sur ce court, car je n’avais pas pris mes chances dans les deuxième et troisième sets. Mon coach m’a dit de ne penser qu’au tennis. C’est une grande étape franchie pour moi, je suis tellement heureux."

(...)