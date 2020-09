Sur le devant de la scène depuis plus de quinze jours à la suite de son engagement et son soutien pour le mouvement Black Lives Matter qui dénonce le racisme, l’injustice et les brutalités policières envers les personnes de couleur, Naomi Osaka est parvenue à transformer toute sa rage et son dégoût envers ces actes inadmissibles en ondes positives et motivation supplémentaire pour arracher un troisième titre du Grand Chelem dans une finale où elle était mal-en-point (6-1, 2-0) face à Victoria Azarenka.



(...)