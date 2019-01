Thierry Van Cleemput se recase déjà

"Je ne suis pas avec une joueuse pour l'instant". Thierry Van Cleemput a finalement décidé de s'exprimer lundi soir à Melbourne sur sa présence pour le moins étonnante dans l'entourage de la Roumaine Simona Halep, la numéro 1 mondiale, à l'occasion de son huitième de finale contre Serena Williams (WTA 16). Et ce, moins de 24 heures à peine après l'annonce de la fin de sa collaboration avec David Goffin (ATP 22).

"Lorsque David a perdu samedi, il m'a été demandé si cela m'intéressait de donner un coup de main", a-t-il expliqué une bonne heure après la défaite en trois sets de la Roumaine. "J'ai dit pourquoi pas. Je m'entends très bien avec Simona et Darren Cahill. Leur collaboration s'est effectivement achevée. Avec David, on avait décidé d'arrêter, mais je leur ai dit 'faites attention, car cela va sûrement faire beaucoup jaser'. Ils ont dit que ce n'était pas grave et que ce serait sympa si je pouvais venir. On en est là pour l'instant."

Thierry Van Cleemput, cela dit, a déjà fait plus que simplement soutenir Simona Halep depuis les tribunes. Le coach hennuyer était carrément dans la Rod Laver Arena, raquette en main, lors de son échauffement avant le match.

"Je pense que je vais faire un essai avec elle. J'avais déjà fonctionné de la sorte au début avec David. Pour voir si je me sens bien, si elle se sent bien. Là, je vais rentrer à la maison et puis j'irai sans doute l'entraîner à Bucarest avant de faire l'un ou l'autre tournoi, sans doute Doha et Dubaï. Et ensuite, on prendra une décision. Mais pour l'instant, on ne peut pas parler de collaboration. Il y a un intérêt de sa part puisqu'elle est venue me le demander. Et j'ai de l'intérêt pour elle également, raison pour laquelle je suis venu voir son match. J'aime le style de jeu de Simona et si cela devait se faire, je pense savoir comment l'aider", a-t-il conclu.

Serena Williams s'offre la n°1 mondiale

Serena Williams, 16e mondiale en quête d'une 24e couronne historique en Grand Chelem, s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Open d'Australie en venant à bout de la N.1 mondiale Simona Halep 6-1, 4-6, 6-4, lundi à Melbourne. L'Américaine affrontera la Tchèque Karolina Pliskova, N.8 mondiale, pour une place dans le dernier carré. Serena Williams fait à l'Open d'Australie son retour en compétition officielle quatre mois après sa finale explosive perdue à l'US Open. Elle égalerait le record absolu de trophées en Grand Chelem détenu par l'Australienne Margaret Court en cas de sacre. Depuis son retour de maternité en mars dernier, la cadette des soeurs Williams (37 ans) a déjà trébuché deux fois sur la dernière marche, à Wimbledon (contre Kerber) et à l'US Open (contre Osaka).

Sur la Rod Laver Arena lundi, Serena s'est offert sa première victoire sur une joueuse classée N.1 mondiale depuis cinq ans. "C'était un match vraiment intense, avec quelques points incroyables. Il a vraiment fallu que j'élève mon niveau de jeu, je savais que je pouvais et je l'ai fait, et heureusement ça a fait la différence", s'est-elle réjouie. "Je suis une combattante, je n'abandonne jamais, c'est vraiment en moi", a-t-elle poursuivi. Serena a commencé par remporter la première manche en vingt minutes seulement, puis a rapidement fait le break en début de deuxième set. Mais Halep est revenue dans la partie, jusqu'à égaliser à une manche partout et à se procurer trois balles de 4 jeux à 2 dans le set décisif. En vain. La championne américaine a tenu bon et conclu victorieusement après un peu moins de deux heures de match.

Pouille, l'heure de la renaissance

La France n'avait pas eu beaucoup l'occasion de sourire lors de cet Open d'Australie. En un match, Lucas Pouille a effacé la morosité ambiante. Il a non seulement battu le Croate Borna Coric, mais il y a ajouté la manière. Durant 3h15, il a prouvé que l'effet Mauresmo était déjà perceptible. A 24 ans, il disputera son 3e quart de finale et surtout son premier depuis 2016. Grâce à son service, il a bousculé le 12e joueur mondial. Pouille, qui avait montré des limites dans sa gestion mentale, a évacué une grande partie de ses frustrations.

Svitolina, un jeu qui a tout changé

Elina Svitolina ne fait pas de vagues, mais elle a laissé passer la tempête pour s'imposer en trois sets face à Madison Keys. Le match s'est joué sur le 3e jeu du 3e set qui a duré une éternité. Il y a eu 11 égalités. Le jeu a tourné à l'avantage de Svitolina qui n'a plus rien laissé à l'Américaine.

Nishikori remonte un handicap de deux sets

Kei Nishikori n'a pas encore dit son dernier mot en Australie. Après son titre à Brisbane, il sue à chaque match sur les courts de Melbourne Park. Il a été contraint à jouer un cinquième lors des deux premiers tours. Face à Pablo Carreno Busta, il était soulagé de voir ce 5e set vu la perte des deux premiers. Il a joué 5h05 pour l'emporter 10-8 au super tie-break. Dans la dernière manche, il s'est retrouvé mené 8-5 au super tie-break. Mais Carreño a perdu ses nerfs à la suite d'un litige d'arbitrage et Nishikori a marqué les cinq derniers points, concluant sur un ace extérieur. Prochain défi: Djokovic.

Djokovic s'en sort, mais perd encore un set

Novak Djokovic a pris le bon quart à Melbourne. Il est venu à bout du jeune Russe Daniil Medvedev 6-4, 6-7 (5), 6-2, 6-3. Le Russe a craqué mentalement en fin de match. Il n'a pas hésité à balancer sa raquette à plusieurs reprises.