Serena : quatre années de frustrations Tennis Christophe Verstrepen © AFP

L’Américaine court après un 24e titre du Grand Chelem depuis janvier 2017. En onze tentatives, elle a perdu quatre fois en finale.



Quatre ans ! Cela fait quatre ans que Serena Williams tente de décrocher un 24e titre du Grand Chelem qui lui permettrait de revenir à la hauteur de Margaret Court dans ce classement particulier. Depuis sa victoire à Melbourne en 2017 contre sa sœur alors qu’elle avait déjà 35 ans et 4 mois, l’Américaine a participé à onze tournois du Grand Chelem. Avec à chaque fois à la clé une nouvelle frustration. La dernière en date s’est produite ce jeudi à Melbourne, en demi-finale face à Naomi Osaka (6-3, 6-4), dans ce qui ressemblait à une passation de pouvoir où la Japonaise s’est montrée plus précise, plus puissante.



(...)