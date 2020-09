Serena Williams était proche de la sortie, mais elle a retrouvé toute sa puissance pour écarter Tvetana Pironkova, encore en 3 sets.

Elle est en très grande forme depuis la reprise du circuit. Serena Williams a disputé 10 matchs avec 8 victoires à la clé. Elle a joué 8 rencontres en 3 sets et 7 de plus de deux heures. Son jeu ne trahit pas ses 38 ans. "Je veux toujours apporter le feu, la passion et Serena sur le court", confiait la demi-finaliste.