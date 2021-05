Le 18 février, Serena Williams avait quitté en pleurs Melbourne Park. Sa défaite en demi-finale face à Naomi Osaka l’avait tant bouleversée que l’Américaine avait ouvert la porte à un départ à la retraite plus que largement mérité.

Douze semaines plus tard, la joueuse la plus charismatique du circuit a essuyé ses larmes pour repartir vers de nouveaux challenges même si Roland-Garros n’est pas son Major préféré. Elle reconnaît s’être entraînée avec une très haute intensité sur terre battue pour augmenter ses chances durant les prochaines semaines. Elle a partagé son temps entre les USA et la France.

"Nous avons programmé plusieurs semaines d’entraînement très intenses", détaillait-elle avant son entrée en lice à Rome.