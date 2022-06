On connaît déjà l’un des temps forts de la prochaine édition de Wimbledon (27 juin - 10 juillet). Ce mardi, le suspense aura été de courte durée entre la publication Instagram de Serena Williams - "SW et SW19 (le code postal de Wimbledon). C’est un rendez-vous. 2022 On se voit là-bas. Let’s Go" - avec comme image deux pieds aux chevilles strappées, chaussés dans des Nike, elles-mêmes posées sur un gazon inondé de soleil et la confirmation par les organisateurs de Wimbledon que l’Américaine de 40 ans recevait une wild-card pour le tableau principal du All England.

Un an après son dernier match sur le circuit avec un abandon à 3-3 au premier set de son premier tour de Wimbledon contre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, à la suite d’une chute qui avait provoqué une blessure à la jambe, la septuple lauréate (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 et 2016) du Majeur anglais va effectuer son retour. Dans quelle forme physique ? Personne ne le sait vraiment puisque celle qui est actuellement classée 1 208e mondiale a disparu des radars sportifs pendant de longs mois laissant penser à une retraite bien méritée. Pour avoir des nouvelles de la native du Michigan, il fallait se tourner vers les réseaux sociaux où on retrouvait des photos de Serena chez elle avec sa fille, aux défilés de mode ou encore récemment au Grand Prix de F1 de Miami.

(...)