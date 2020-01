L’Américaine a expliqué pourquoi elle a perdu son match face Wang Qiang.

La déception était bien présente du côté de Serena Williams qui a été éliminée au troisième tour de l’Open d’Australie par la Chinoise Qiang Wang 6-4, 6-7 (2/7), 7-5. Une joueuse contre qui l’Américaine de 38 ans ne pensait pas perdre vu le résultat de leur dernière confrontation (6-1, 6-0 en 44 minutes à l’Us Open) : “J’étais optimiste, je pensais que je serais capable de gagner. Je pensais que j’allais conclure. Honnêtement, je ne pensais pas que j’allais perdre ce match.”

Mais la lauréate de 23 Grands Chelems a commis trop de fautes pour pouvoir s’imposer : “J’ai fait beaucoup d’erreurs que je n’avais pas commises à New York ni ailleurs depuis très longtemps, a expliqué après le match l’Américaine. J’ai fait beaucoup trop de fautes pour être une athlète professionnelle aujourd’hui. Au troisième set, elle a très bien servi. Je ne relançais pas comme Serena. Pour être honnête, c’est moi qui ai perdu ce match. Je ne peux pas jouer comme cela. Je ne peux pas refaire ça. Ce n’est pas professionnel. Je suis beaucoup trop vieille pour jouer comme cela à ce stade de ma carrière. Sur un tel tournoi. Il n’y a aucune excuse.”

Malgré la frustration née de cette partie, Serena n’a perdu toutes ses ambitions : “Je veux remporter un 24e titre en Grand Chelem. Bien sûr, sinon je ne serais plus sur le circuit. Je ne joue pas juste pour le plaisir. Perdre n’est pas amusant. Je ne joue pas pour perdre. Mais aujourd’hui je ne n’ai pas bien joué, je suis meilleure que cela. Je ne suis pas plus heureuse aujourd’hui qu’il y a dix ans après une défaite, je suis simplement une meilleure actrice. Je dois faire semblant de ne pas avoir envie de frapper contre un mur, mais en réalité j’en ai envie. Et je vais m’entraîner ce samedi, c’est certain. Pour que cela ne se reproduise plus.”

Dans les vestiaires, Serena Williams a croisé sa copine, Caroline Wozniacki dont la carrière s’est terminée suite à sa défaite contre la Tunisienne Ons Jabeur. “Elle a eu une carrière incroyable. Mon Dieu, je suis émue. Elle va me manquer. Je ne peux pas répondre à des questions sur Caroline, je vais pleurer. C’est l’une de mes meilleures amies. On va avoir une super vie ensemble, mais elle va me manquer sur le circuit.”