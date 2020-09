La joueuse américaine l'a confirmé en conférence de presse après sa défaire contre Vitoria Azarenka. "Le 24e... je ne sais pas... je n'y ai pas pensé. Je veux dire, c'est évidemment décevant. En même temps, j'ai fait tout mon possible aujourd'hui. J'ai l'impression que d'autres fois, j'ai été proche, mais que j'aurais pu faire mieux. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup donné. Alors oui, je serai certainement à Paris. Oui", a-t-elle confié.

Auparavant, elle est revenue sur sa défaite. "J'ai commencé très fort, mais elle a juste continué à se battre et commencé à jouer de mieux en mieux. Peut-être que j'ai appuyé un peu trop sur la pédale d'accélérateur à un moment donné. Mais elle a vraiment bien joué. J'ai aussi fait plus d'erreurs. Je n'ai pas beaucoup gagné de points sur mon deuxième service, apparemment. J'ai pourtant bien servi, mais je n'ai pas dominé comme je le devais. J'ai fait des erreurs sur certains retours. Voilà ce qui est arrivé. Et elle a commencé à vraiment très bien jouer, à renvoyer des balles qu'elle ne renvoyait pas jusque-là, à frapper des coups qu'elle ne frappe pas habituellement. Elle a juste élevé son niveau."