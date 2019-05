Anastasija Sevastova (WTA 12) était aux anges après sa victoire épique 6-7 (3/7), 6-4, 11-9, vendredi à Roland-Garros, contre Elise Mertens (WTA 20). Non seulement la Lettonne, 29 ans, s'était-elle imposée après avoir sauvé cinq balles de match - 1 à 5-4, 2 à 6-5 et 2 autres à 9-8 - mais elle venait par la même occasion de se qualifier pour la première fois pour les huitièmes de finale à Paris.

"Je ne pense pas avoir jamais disputé un match aussi long", a déclaré Anastasija Sevastova. "C'est incroyable ! Elise a joué de façon extraordinaire. Elle ramenait toutes les balles. Il fallait tenir bon et rester agressive, car elle s'était énormément déplacée sur le court et elle était fatiguée. À l'arrivée, c'est probablement mon jeu agressif qui a fait la différence. Ce n'est pas facile lorsque vous êtes menée 5-4, 6-5, dans un troisième set. Sur les balles de match, je me suis dit 'bouge tes jambes et reste agressive'. Ni elle ni moi ne méritions de perdre. Suis-je une meilleure joueuse qu'elle ? Non, cela ne s'est joué à rien. Il faut une dose de chance. Si nous venions à rejouer, je pourrais perdre".

Entre-temps, c'est bien Anasatasija Sevastova qui continuera sa route à Roland-Garros. La Lettonne rencontrera dimanche la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 38), 19 ans, qui a battu 6-4, 6-4 l'Espagnole Carla Suarez-Navarro (WTA 29), bourreau des Belges en Fed Cup.

"Tout le monde sait jouer au tennis ici", dit-elle. "Il y a de jeunes filles, des étoiles montantes qui ne sont pas tête de série, mais qui jouent très bien sur terre battue. C'est le cas de Vondrousova, qui livre une excellente saison C'est encore un tableau difficile, quel que soit le prochain adversaire", ajoute la droitière de Liepaja, qui a pour consultant un certain Thomas Muster, vainqueur à Paris en 1995. "Il conseille mon coach. Oui, il joue un rôle important, c'est un modèle, c'est un adversaire redoutable, il a gagné ici. Ce qu'il raconte ? C'est un secret", sourit-elle.