Les fans canadiens de tennis vont être divisés la nuit prochaine. La raison ? L’affrontement au troisième tour de l’Australian Open de leurs deux jeunes pépites. Dans le coin rouge, Denis Shapovalov, 21 ans, gaucher, revers à une main et 12e mondial. Dans le coin bleu, Félix Auger-Aliassime, 20 ans, droitier, revers à deux mains et 19e mondial. Depuis des années ils se croisent sur les circuits, depuis des années ils se connaissent et une amitié est née entre eux. La nuit prochaine, ces deux joueurs qui apportent un vent de fraîcheur sur le tennis ne vont pas se faire de cadeaux. Félix est mené 2-1 dans les confrontations directes et voudra recoller au score. Denis voudra poursuivre sa belle progression et tant pis s’il doit écarter son compatriote.