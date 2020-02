Tennis Sharapova : tous les cris les S.O.S. Christophe Verstrepen

Alors que Kim Clijsters tente un deuxième come-back sur la planète tennis, une autre grande star du circuit féminin a décidé de ranger, elle, ses raquettes. Un commentaire de Christophe Verstrepen.Après une carrière riche de cinq titres du Grand Chelem et plus de 30 tournois remportés, Maria Sharapova a entendu les S.O.S. envoyés par son corps. Un corps meurtri par des blessures à l’épaule mais aussi aux tendons comme l’expliquait la Russe il y a quelques mois : “Au fil du temps, mes tendons se sont effilochés comme une corde. J’ai subi plusieurs opérations chirurgicales et j’ai passé d’innombrables mois en physiothérapie. Lors du dernier US Open, le simple fait d’entrer sur le terrain m’a semblé être une victoire finale, alors que cela aurait dû être le premier pas vers la victoire. Je ne partage pas cela pour susciter la pitié, mais pour dépeindre ma nouvelle réalité : mon corps était devenu une distraction.”



(...)