Elise Mertens a été éliminée en quarts de finale du tournoi WTA de Shenzhen, épreuve sur surface dure dotée de 775.000 dollars, jeudi en Chine.

La Limbourgeoise de 24 ans, 17e joueuse mondiale et 3e tête de série, s'est inclinée en trois sets devant la Kazakhe Elena Rybakina, 20 ans, 36e mondiale et tête de série N.7. Après 2h01 de jeu, Mertens a été battue sur le score de 6-4, 4-6 et 6-2. La numéro 1 belge dispute à Shenzhen son premier tournoi de la saison 2020. Elle était également engagée en double aux côtés de la Biélorusse Aryna Sabalenka. La paire victorieuse de l'US Open, tête de série N.1 du tournoi chinois, a été éliminée mercredi en quarts de finale du double dames.

Mardi, Aryna Sabalenka (WTA 11), tenante du titre, a été sortie au 2e tour du simple, battue 6-4, 6-4 par la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 66).

La semaine prochaine, Elise Mertens retrouvera le tournoi de Hobart, où elle est invaincue. Elle avait décroché son premier titre WTA en 2017 à Hobart, alors qu'elle était issue des qualifications, et l'avait conservé en 2018. Cette année là, elle avait réussi le doublé, en enlevant aussi le double dames avec la Néerlandaise Demi Schuurs. Quelques semaines plus tard, elle atteignait les demi-finales de l'Open d'Australie.

L'année dernière, la numéro 1 belge avait fait l'impasse sur Hobart, préférant disputer le tournoi de Sydney.

Hobart sera le dernier tournoi de préparation avant l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem, qui débutera le 20 janvier à Melbourne.