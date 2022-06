Ses vidéos sur Youtube où il réalise des coups incroyables, où il communie avec le public et où il montre toute sa dextérité raquette en mains sont plus vues que de nombreux résumés de matchs de l’ATP Tour. La simple annonce de son nom à un événement promet un instant de plaisir. Mansour Bahrami, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est considéré comme un amuseur public depuis plusieurs décennies. Arrivé trop tard sur le circuit pro pour y réaliser une grande carrière, il a quand même atteint une finale de double à Roland-Garros et intégré quatre fois le tableau principal en simple.

L’Irano-Français a trouvé une voie différente pour vivre de sa passion. Organisateur du Tournoi des Légendes à la Porte d’Auteuil lors du Grand Chelem parisien et roi des exhibitions à travers le monde, l’homme à la moustache de visite en Belgique s’est posé quelques minutes pour évoquer son parcours mais surtout son amour de la petite balle jaune.

Mansour Bahrami, votre tennis-spectacle, il vous vient d’où ?

"Mon papa travaillait comme jardinier dans le plus grand complexe sportif d’Iran à Téhéran. Nous vivions dans une chambre de trois mètres sur quatre dans le sous-sol avec mes deux frères, ma sœur et mes parents. L’endroit était très sécurisé donc dès mon plus jeune âge, je me baladais dans le complexe tout seul. Je voyais les terrains de football, de volley, les trois piscines, etc. Je pouvais aller partout sauf sur le court de tennis où je recevais un coup de pied aux fesses. Je n’avais pas le droit d’y aller car l’endroit était réservé à l’élite, aux gens aisés. En 1960, il y avait très peu de courts de tennis dans le pays. Je ne comprenais pas pourquoi on m’éjectait. Donc je suis venu, revenu et encore revenu."

(...)