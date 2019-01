Un Goffin peut en cacher un autre à Melbourne. Simon Goffin, le frère de David, est en effet déjà en huitième de finale avec la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 44).

Dans la Melbourne Arena, la droitière de Samara, 27 ans, a battu vendredi 6-0, 6-3, la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 31), tombeuse de Kirsten Flipkens (WTA 50) au premier tour.

"Je suis très heureux pour elle", a-t-il confié. "Et je vous avoue que cela ne m'étonne pas spécialement, car nous avons effectué une très bonne préparation en France et à Abou Dabi. On a cherché à reconstruire une base parce que 'Nastia' s'était un peu perdue l'année passée. On a beaucoup travaillé l'intensité physique, ainsi que le service et le coup droit, les coups qui avaient tendance à la lâcher dans les moments de stress. Elle a déjà atteint les quarts de finale dans tous les tournois du Grand Chelem et si elle bien impliquée, elle a le niveau du Top-10."

Simon Goffin a évidemment aussi suivi le parcours de son frère David, qui se remet d'une blessure au coude et rencontrera le Russe Daniil Medvedev (ATP 19), ce samedi au troisième tour.

"On échange beaucoup. Il a eu le temps de se ressourcer, de remettre des choses en place également sur le plan physique", a-t-il raconté. "Je pense que désormais, il a besoin de victoires, il n'y a que cela qui va l'aider. Son niveau à l'entraînement est très bon, il fait les choses correctement avec Thierry, il n'a plus mal nulle part. Il a eu un tableau un peu plus clément que d'autres jusqu'ici quand on voit certains premiers tours. J'espère que désormais, il va réussir à passer la deuxième et produire son meilleur tennis", conclut-il.