Le discours est posé et limpide. Les idées sont claires et la tête est bien sur les épaules. À 15 ans, Sofia Costoulas dégage déjà une grande maturité. De retour des États-Unis et du prestigieux tournoi junior de l’Orange Bowl où elle est passée à deux doigts d’un magnifique exploit face à la numéro un mondiale, la citoyenne de Villers-la-Ville profite d’une semaine off entre 2020 et la préparation pour 2021. Installée dans le canapé familial avec à ses côtés, Sotirios, son papa, celle qui est souvent présentée comme l’avenir du tennis féminin belge ne s’enflamme pas. L’adolescente sait que dans le monde du tennis professionnel, il y a beaucoup d’appelés mais peu d’élus. Ce qui n’entrave pas ses ambitions.

Sofia, quel bilan tirez-vous de la saison 2020 ?

Sofia : "Cela n’a pas été une saison facile avec le Covid-19. Le circuit s’est arrêté pendant plusieurs mois et, ensuite, ce n’était pas facile de trouver des tournois. Je trouve que j’ai terminé 2020 en proposant un bon tennis. Entre janvier et maintenant, j’ai bien progressé dans mon jeu et physiquement. je n’oublie pas l’aspect mental non plus car j’ai disputé pas mal de matchs d’un haut niveau contre des filles qui occupent le top 10 mondial chez les juniors."



(...)