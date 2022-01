Il n’y aura pas de Belge au palmarès de cette édition 2022 de l’Australian Open. Dernière représentante noire-jaune-rouge engagée à Melbourne, Sofia Costoulas, tête de série numéro 8 chez les juniores, s’est inclinée en finale face à la favorite du tournoi la Croate Petra Marcinko, numéro un mondiale et tête de série numéro un Down Under. En match d’ouverture sur la Rod Laver Arena ce samedi, la Limbourgeoise a été battue en deux sets : 7-5, 6-1.

Menée 3-1 dans le premier set, la Limbourgeoise a trouvé les ressources et les armes pour recoller à 3-3. La fin du set a d’ailleurs été accrochée mais la joueuse croate est parvenue à breaker Costoulas en fin de manche avant de conclure sur son jeu de service (7-5). Dans le second set, la citoyenne de Villers-la-Ville a accusé le coup se faisant rapidement distancer (4-0) avant de finalement s’incliner 6-1 après une rencontre d’une heure et quinze minutes.

Sofia Costoulas ne rejoindra pas An-Sophie Mestach, seule Belge qui a inscrit son nom au palmarès de l’Australian Open chez les juniors, c'était en 2011.