L'Américaine de 22 ans, 4e joueuse mondiale et première tête de série de ce tournoi sur dur doté de 565.530 dollars, a battu jeudi la Chinoise Yang Zhaoxuan (WTA 789) 7-6 (7/4), 6-3 en 1 heure et 55 minutes.

Flipkens, 34 ans, s'était qualifiée mercredi en battant l'Allemande Laura Siegemund (WTA 51) 5-7, 7-5, 6-4.

Flipkens et Kenin se sont affrontées à deux reprises, en 2019, à Hobart (dur) et à Majorque (gazon). A chaque fois, l'Américaine s'est imposée et avait ensuite remporté le tournoi. Kenin s'est adjugée l'Open d'Australie l'an passé.

Elise Mertens (WTA 20) s'est retirée du tournoi jeudi, peu avant son match contre la Française Alizé Cornet (WTA 53), en raison d'une blessure à l'épaule.