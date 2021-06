Cette décision s'inscrit dans la volonté des autorités britanniques d'organiser jusqu'à 20 événements pilotes dans le sport et dans le divertissement.

Les dernières étapes de la feuille de route de déconfinement ont été retardées de quatre semaines, jusqu'au 19 juillet, en raison d'une augmentation des cas liés au variant Delta de Covid-19, mais malgré ça, les finales féminine et masculine de Wimbledon les 10 et 11 juillet pourront compter sur des tribunes pleines. Le tournoi débutera le 28 juin.

En football, le huitième de finale de l'Euro 2020 prévu à Wembley le 29 juin, ainsi que les demi-finales et la finale auront lieu devant un stade à moitié rempli, soit devant 40.000 spectateurs, un événement unique depuis 15 mois.

"Nous voulons y voir plus clair sur la façon dont nous pourrons ouvrir tous les grands événements au public, en toute sécurité et pour de bon", a déclaré le secrétaire d'État à la Culture, Oliver Dowden. "Des foules plus importantes seront autorisées à assister à un nombre limité d'événements sportifs et culturels majeurs au début de l'été dans le cadre de notre programme de recherche sur les événements."

Les matchs de poule de l'Angleterre lors de l'Euro 2020 avaient déjà été inclus dans le programme de recherche et continueront d'ici le 29 juin d'être joués devant une foule de 22.500 supporters, soit 25 pour-cent de la capacité du stade national.