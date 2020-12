Joueuse professionnelle de 1990 à 2005, l’Anversoise Els Callens, dont le meilleur classement en simple a été une 43e place au ranking WTA, a connu en 2000 l’un des plus beaux moments de sa carrière. Associée à Dominique Monami, cette spécialiste du double qui a décroché 10 titres sur le circuit mais aussi atteint des demi-finales à Wimbledon et l’US Open, décrocha aux Jeux olympiques de Sydney une médaille de bronze. La première pour la Belgique en tennis. Vingt ans plus tard, celle qu’on surnommait Tweety ("J’avais des cheveux blonds et ils étaient parfois un peu en bataille vers le haut. Je possédais aussi pas mal de t-shirts avec le tweety bird de Warner Bros. D’où mon surnom. D’ailleurs mon adresse mail de l’époque, c’était Elstweety") n’a rien oublié de cette aventure.

