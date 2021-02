Stéfanos Tsitsipas a réussi l'exploit d'éliminer Rafael Nadal : "À partir du troisième set, je volais comme un petit oiseau" Tennis Christophe Verstrepen © AFP

Les trentenaires Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal sont toujours là. Mais la pression mise par les plus jeunes est de plus en plus forte. Dominic Thiem a enlevé l’US Open 2020, Daniil Medvedev a remporté le dernier Masters et ce mercredi Stéfanos Tsitsipas a réalisé un véritable exploit en quart de finale de l’Australian Open en éliminant Rafael Nadal après avoir perdu les deux premiers sets 3-6, 2-6, 7-6 (7/4), 6-4, 7-5.