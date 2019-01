Stefanos Tsitsipas, 20 ans, 15e mondial, a déclaré qu'il était "l'homme le plus heureux du monde en ce moment, " après avoir réussi le superbe exploit d'éliminer le double tenant du titre à l'Open d'Australie de tennis Roger Federer, dimanche en huitième de finale de l'édition 2019. "Roger est une légende de notre sport, j'ai tellement de respect pour lui, " a déclaré le Grec après sa victoire en quatre manches et 3h45 de jeu. "Il a montré un tel tennis au fil des ans. Je l'idolâtre depuis l'âge de six ans. C'était un rêve devenu réalité rien qu'en étant sur Rod Laver [Arena] en face de lui."

Lorsqu'on lui a demandé comment il avait réussi à sauver une multitude de points d'arrêt, il a répondu : "Il est très important d'avoir cet état d'esprit agressif et... agressif pour ne pas trop penser à ce qui va se passer, restez dans l'instant présent, de jouer au tennis en pourcentage, de passer ses premiers services et mettre la pression dès le début."

"Je n'ai pas perdu patience dans certains des rallyes qu'on a joués. c'était la clé pour sauver ces points de break et dans l'ensemble j'ai montré une grande combativité et détermination."