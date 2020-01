Steve Darcis aura l'honneur d'ouvrir la saison tennistique face à Alexander Cozbinov ce soir à l'ATP Cup. La compétition aura un goût particulier pour le Sprimontois puisqu'il officiera en tant que capitaine-joueur.

Pour cette première édition de l'ATP Cup, la Belgique affronte la Moldavie. Steve Darcis ouvrira le bal pour la Belgique face à Alexander Cozbinov cette nuit (dès minuit heure belge). Ce nouveau tournoi, qui regroupe 24 équipes nationales jusqu'au 12 janvier en Australie, Darcis le vivra de deux manières : sur le court et sur le banc, puisqu'il officiera en tant que capitaine-joueur.

"Ce n'est pas évident comme mission, mais je pense que ce sera excitant", a-t-il expliqué. "J'ai participé à tous les entraînements avec les joueurs, et ensuite je devais aussi penser à m'entraîner moi-même. C'était un peu fatigant et pas toujours facile de gérer le planning, mais cela s'est très bien passé. Les joueurs sont contents, tout le monde s'est bien entraîné, et tout le monde est prêt à en découdre. Nous avons une bonne équipe de simple, une bonne équipe de double et ce sera une belle expérience d'être sur le banc pour la première fois".

Le Sprimontois commencera donc en tant que joueur, vu que les numéros 2 de chaque équipe monteront en premier lieu sur le court. Ensuite, il changera de casquette et sera sur le banc pour épauler David Goffin (ATP 11), dans le deuxième simple, puis Sander Gillé et Joran Vliegen dans le double.

"Directement après mon simple, je vais devoir me dépêcher de prendre ma douche et d'être prêt pour le match de David. Mais ce sera intéressant. Et cela me plaît. Je pourrais de toute façon compter sur le soutien de Thomas (Johansson, le coach de Goffin, ndlr). Il l'aidera à préparer son match et il sera sur le banc avec moi pour le soutenir. Je pense dès lors que je ne devrai pas faire grand-chose. Simplement applaudir".

Ce tournoi sera l'avant-dernier de la carrière de Darcis puisqu'il a annoncé qu'il prendrait sa retraite après l'Open d'Australie.