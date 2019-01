Grâce à sa demi-finale à Pune pour son retour à la compétition après plus d'un an d'absence, Steve Darcis pointe au 315e rang du premier classement de l'année des joueurs de tennis, publié lundi par l'ATP. Darcis n'était plus classé depuis fin novembre.

Alors que la saison vient de reprendre, le haut du classement est inchangé, avec le Serbe Novak Djokovic en tête.

Eliminé au premier tour du simple à Doha, où il a ensuite remporté le double, David Goffin figure toujours en 22e position. Ruben Bemelmans, 116e, gagne une place. Arthur De Greef, 200e, grimpe de quatre positions. Il retrouve le top-200 après presque un an. Kimmer Coppejans (216e) est en recul de quatre places alors que Joris De Loore (300e) en grappille trois.

La hiérarchie mondiale reste inchangée: Djokovic, demi-finaliste à Doha, devance toujours Rafael Nadal et Roger Federer. Les membres du top-10 vainqueurs ce week-end comme le Sud-Africain Kevin Anderson (Pune) et le Japonais Kei Nishikori (Brisbane) conservent respectivement leurs places de 6e et 9e mondiaux.

Elise Mertens conserve sa 12e place au 1er classement de l'année

Elise Mertens conserve sa 12e place au classement des joueuses de tennis, le premier de 2019, publié lundi par la WTA. La Roumaine Simona Halep occupe toujours la première place, devant l'Allemande Angelique Kerber et la Danoise Caroline Wozniacki.

La Japonaise Naomi Osaka, quatrième, et Sloane Stephens, cinquième, gagnent une place et complètent le top-5. L'Ukrainienne Elina Svitolina recule de la deuxième à la sixième place. La Tchèque Karolina Pliskova, victorieuse à Brisbane ce week-end, remonte en septième position.

Les autres Belges ont enregistré un léger recul. Kirsten Flipkens (-2) est 49e, Alison Van Uytvanck (-2) 51e. Yanina Wickmayer a perdu quatre places et est 126e. Ysaline Bonaventure a chuté de 12 positions et est 158e.