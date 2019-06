Steve Darcis (ATP 239) s'est qualifié mardi pour le deuxième tour du tournoi challenger de Lyon, l'Open Sopra Steria, disputé sur terre battue et doté de 92.040 euros.

Il a en effet dominé en deux sets, 6-4, 6-1, le Slovaque Norbert Gombos (ATP 200). La rencontre a duré 1 heure et 4 minutes.

Vainqueur du tournoi en 2016, Darcis affrontera au deuxième tour le Suédois Elias Ymer (ATP 140), tête de série numéro quatre, et à ce titre exempté du premier tour.

Ce qui est aussi le cas de Kimmer Coppejans (ATP 166), tête de série numéro onze, et d'Arthur De Greef (ATP 179), tête de série numéro douze, dont les adversaires en seizièmes de finale sont respectivement le Français Elliot Benchetrit (ATP 223) et le Biéloruss Uladzimir Ignatik (ATP 263).

En double Sander Gille et Joran Vliegen, têtes de série numéro un et lauréats en 2017 à Lyon, débuteront le tournoi au stade des huitièmes contre les Espagnols Enrique Lopez Perez et David Marrero.