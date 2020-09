Steve Darcis a reçu le premier trophée Adeps de la "carrière sportive".

C’est sur l’un des courts extérieurs du centre Adeps de Mons où est installé le centre de formation de l’AFT que la surprise était prévue. Quelle surprise ? Celle de remettre à Steve Darcis, devenu depuis sa retraite sportive responsable de la Team Pro de l’Association francophone de tennis, le premier trophée Adeps de la "carrière sportive". Un titre remis par la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, qui a, par quelques mots bien pensés, dressé le portrait d’un joueur qui a donné de nombreuses émotions aux fans du tennis belge.

"On voulait mettre à l’honneur un sportif de haut niveau et je ne dis pas un ex-sportif car on utilise ce mot quand une histoire d’amour se termine. Et l’histoire d’amour entre Steve Darcis et le tennis est toujours présente. Steve, tout au long de sa carrière, est parvenu à tisser un lien émotionnel très fort avec le public. Il a fait d’un sport individuel un sport collectif avec ses prestations en Coupe Davis. Dans cet hommage, je me dois aussi de souligner le rôle joué par ses parents, Marie-Agnès et Alain, qui ont partagé avec leur fils ses doutes, ses peines et ses joies. Et maintenant Steve va faire profiter de son expérience les espoirs de l’AFT en endossant ce rôle de responsable de la Team Pro. Il va transmettre ses valeurs."