Il a beau porté le surnom de "Monsieur Coupe Davis", Steve Darcis n'était pas du voyage au Brésil où la sélection belge s'est qualifiée pour la phase finale qui se déroulera fin novembre à Madrid pour la première édition de cette nouvelle mouture dans la quête du Saladier d'argent.

Actuellement présent à Montpellier où il dispute l'Open Sud de France (ATP 250), il a salué la performance de l'équipe retenue par Johan Van Herck, qui avait dû se priver de ses services ainsi que de ceux de David Goffin. "C'était exceptionnel, ils ont vraiment été très bons. Le vendredi on a vu que ça allait probablement être jouable mais de là à le faire, là-bas dans de telles conditions... Avec l'altitude, une équipe déforcée... c'est magnifique" se réjouit The Shark au micro de la RTBF.

Assurée de disputer la phase finale sur une semaine à Madrid en novembre prochain, la Belgique pourra-t-elle compter sur Darcis ? "On verra un peu qui va bien ou moins bien jouer, les classements et ce que le capitaine décide mais en tout cas il aura l'embarras du choix."

Point faible de la Team Belgium depuis quelques années, la paire de double n'est peut-être plus le nœud du problème pour Van Herck, juge le joueur de 34 ans qui est revenu à la compétition début d'année après plus de 400 jours d'absence. Sander Gillé et Joran Vliegen "ont vraiment été très bons ce week-end mais c'est clair qu'avoir une équipe qui joue tout le temps ensemble, ça peut aider." A moins qu'il n'évolue lui-même avec Goffin, qui sera son partenaire cette semaine à Montpellier.