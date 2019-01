Steve Darcis s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de tennis de Pune, une épreuve ATP sur surface dure dotée de 527.880 dollars, jeudi en Inde.

Le Liégeois, de retour de blessure après plus d'un an d'absence, a battu en quarts de finale le Tunisien Malek Jaziri (ATP 45), 4e tête de série, en deux sets 7-5 et 6-2, concluant sur sa seconde balle de match après 1 heure et 33 minutes de jeu.

C'était la quatrième confrontation entre les deux joueurs âgés de 34 ans et Darcis en a remporté trois.

En demi-finales, Steve Darcis rencontrera le vétéran croate Ivo Karlovic (WTA 100), 39 ans, tombeur 7-6 (7/5), 7-6 (7/5) du Letton Ernests Gulbis (ATP 95).

Darcis et Karlovic ne se sont affrontés qu'à une seule reprise. Cela date de 2009 à Wimbledon, où le Croate de 2m11 s'était imposé 7-5, 6-3, 6-4.

Le "Shark" se retrouve dans le dernier carré d'un tournoi ATP pour la première fois depuis six ans. En 2012, il avait été battu par Andy Roddick en demi-finales du tournoi ATP 250 d'Eastbourne.

Le Sprimontois, vainqueur de deux titres ATP dans sa carrière (Amersfoort en 2007 et Memphis en 2008), a pu rentrer dans le tableau final grâce au système du classement protégé. Il avait en effet été écarté des courts pendant plus d'un an en raison d'une blessure au coude. Avant cette semaine, son dernier match remontait au 26 novembre 2017 lors de la finale de la Coupe Davis contre la France à Lille face à Lucas Pouille.





Darcis: "C'est cool ce qui m'arrive après une année noire"

Il ne sait pas s'il doit se pincer pour y croire. "Ce n'était pas prévu au programme", sourit-il en tout cas. Steve Darcis s'est hissé jeudi en demi-finale: "C'est vraiment cool ce qui m'arrive après une année noire", a-t-il confié à la suite de sa victoire.

"Je ne m'y attendais pas du tout. Je m'étais bien préparé, mais je n'imaginais pas que cela se passerait si bien si vite. En outre, je faire taire certaines mauvaises langues qui disaient que si je rejouais, ce n'était que pour l'argent. Oui, je vous assure que c'est ce que j'ai entendu", poursuivit-il. "Je suis content de leur prouver le contraire. Je suis très motivé et je m'accroche. Je me bats sur chaque point. Je ne lâche rien. Et cela paie. L'année dernière n'a vraiment pas été facile. La seule chose que je peux faire, c'est profiter, tout en sachant qu'il ne s'agit que d'un tournoi."

Steve Darcis a, en tout cas, une nouvelle fois disputé un très bon match. Malgré une petite gêne aux abdominaux, qui l'a obligé à faire appel au kiné après le gain du premier set, le Liégeois a très bien manœuvré, avec ses changements de rythme, pour déstabiliser Malek Jaziri. "C'est un joueur très talentueux. Le premier set a été très important, mais je pense que la différence s'est surtout faire au niveau physique", expliqua-t-il. "Moi, j'ai été dormir à 1h du matin après ma victoire contre Mmoh, alors que lui n'a fini son match contre Ramanathan qu'à 1h30. Si j'ai fait appel au kiné, c'est parce que j'ai un peu mal au dos depuis hier. En compensant, notamment au service, cela tire au niveau des abdos. Mais je crois qu'il ne s'agit que d'une petite alerte. Cela devrait aller pour la suite", conclut-il.

Le Sprimontois sera le premier joueur non-classé à jouer une demi-finale sur le circuit ATP, a indiqué l'ATP.