Tous les deux numéros 1 mondiaux et tenants du titre à l'US Open, la Japonaise Naomi Osaka et le Serbe Novak Djokovic seront les têtes de série N.1 de la 4e levée du Grand Chelem, qui débute lundi à New York.

Première tête de série chez les dames, Osaka devance l'Australienne Ashley Barty, lauréate de Roland Garros, et la Tchèque Karolina Pliskova. L'Amérciaine Serena Williams, qui veut toujours tenter d'égaler le record de 24 titres en Grand Chelem, sera huitième tête de série.

Djokovic, pour sa part, est tête de série N.1 chez les messieurs devant l'Espagol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer.

Un membre du top 32 sera absent dans chaque tableau. Chez les dames, l'Américaine Anastasia Anisimova (WTA 24) fait l'impasse sur le tournoi suite au déces de son père. Chez les messieurs, c'est l'Argentin Juan Martin Del Potro (ATP 16) qui sera absent à cause d'une blessure. Les joueuses et joueurs qui suivent gagneront donc une place par rapport à leur classement mondial.

Tous les tournois du Grand Chelem utilisent le classement mondial pour définir les têtes de série à l'exception de Wimbledon qui prend en compte les résultats sur gazon