Le chiffre du jour : 37

Serenissime Serena

L’Américaine, qui court derrière un 24 e titre du Grand Chelem, disputera jeudi sa 37e demi-finale en Major.

La phrase

Garbine Muguruza : “Quelques mots pour annoncer la fin d’une aventure extraordinaire, deux Grands Chelems et une place de numéro 1 mondiale. Je suis plus que reconnaissante pour ces quatre dernières années. Merci, Sam.”

Wimbledon a précipité la fin d’un contrat. L’Espagnole, qui avait été sortie au premier tour, a annoncé la fin de sa collaboration avec son entraîneur Sam Sumyk.

Top

Elina Svitolina

Elina Svitolina, l’ancienne protégée de Justine Henin, était très mal embarquée dans son quart de finale. L’Ukrainienne était menée 5-2 avant de l’emporter 7-5, 6-4. En 6 participations, l’ancienne 3 e joueuse mondiale n’avait jamais passé les huitièmes de finale à Londres. Elle disputera jeudi sa première demi-finale en... Grand Chelem. Elle devra remporter une guerre contre Simona Halep pour espérer jouer sa première finale.

Flop

Johanna Konta

La Britannique Johanna Konta avait une occasion en or de faire rêver toute l’Angleterre, mais elle s’est montrée incapable de battre la tombeuse d’Elise Mertens, Barbora Strycova. Konta menait 4-1 avant de lâcher prise.

La photo : Barbora Strycova

© AP



Les regrets d’Elise Mertens seront éternels. La Limbourgeoise servait pour battre une fille qui vient de se qualifier pour le dernier carré à Wimbledon. Cette Tchèque-là n’était clairement pas attendue, mais c’est bien elle qui vient d’éliminer en quart de finale Johanna Konta 7-6, 6-1.

Buzz du jour

Serena et Fognini à l’amende

L’Américaine Serena Williams a écopé d’une amende de 8 900 euros et l’Italien Fabio Fognini une de 2 650 euros par les organisateurs de Wimbledon. Leur comportement a été jugé déplacé par ceux-ci. La septuple lauréate de l’épreuve a été sanctionnée pour avoir abîmé volontairement un terrain d’entraînement du All England Club avec sa raquette. Les faits remontent au 30 juin avant le début du tournoi. Fognini est puni à la suite de propos tenus en italien au cours de son match du 3 e tour.a lâché le lauréat du dernier Masters 1000 de Monte-Carlo alors qu’il fracassait sa raquette sur le sol et se blessait à la main. En raison de son comportement antérieur, il pourrait être sanctionné davantage. Fognini a été condamné à une amende de 85 600 euros pour une violence verbale à caractère misogyne envers une arbitre à l’US Open en 2017. L’amende était assortie d’une suspension de deux tournois du Grand Chelem avec sursis à condition de ne plus commettre d’infraction dans les deux années suivantes. Fognini avait déjà écopé d’une amende de 24 500 euros à Wimbledon en 2014 en raison d’une série d’infractions lors de son match du 1 er tour (bris volontaire de raquette, insulte à arbitre et geste obscène envers son adversaire Alex Kuznetsov).