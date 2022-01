Ashleigh Barty a à nouveau démontré à Melbourne qu’elle était la grande patronne du circuit. Elle est la n°1 incontournable depuis 2 ans. Son éloignement du circuit à cause du Covid avait réveillé certains esprits chagrins qui, aujourd’hui, doivent se ranger derrière l’Australienne. Non, Barty n’a pas profité du gel du classement pour rester à la tête. Son jeu, sa tête, sa résistance à la pression, autant d’atouts qui en font la reine. Il ne lui manque qu’un palmarès malgré ses deux titres du Grand-Chelem et des adversaires dignes de ce nom.



