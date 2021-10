Avec l'Allemand Dominik Köpfer, Sander Gillé a été battu 3-6, 6-3, 10/8 par les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, têtes de série N.4. Après avoir pris la mesure des Croates Nikola Mektic et Mate Pavic, meilleure paire de la saison jusqu'ici, Gillé et Köpfer ne sont pas parvenus à signer une deuxième surprise dans la capitale autrichienne contre les Colombiens, 5e duo à la 'Race'.

Éliminés en qualifications par les Autrichiens Alexander Erler et Lucas Miedler, Gillé et Köpfer avaient été repêchés dans le tableau final en tant que 'lucky loser'.

Au premier tour, la paire belgo-allemande avait battu en deux sets les Français Nicolas Mahut et Fabrice Martin, lauréats de l'European Open la semaine dernière.

Sander Gillé évolue habituellement aux côtés du Belge Joran Vliegen, pas actif sur le circuit cette semaine.