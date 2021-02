Connu pour ses sautes d’humeur et son caractère entier, le Français Benoît Paire a eu la malchance de se retrouver dans un des trois avions où un passager positif au Covid-19 a envoyé en quarantaine stricte pendant deux semaines tous les autres voyageurs. Une quarantaine difficile à vivre pour le 28e mondial, qui s’est exprimé dans L’Équipe. "Cela a été un gros coup sur la tête. À la base, je ne devais même pas être dans ce vol. Mais j’ai loupé mon avion. Donc, on m’a mis dans celui avec le cas positif. J’étais seul en business, les autres ont voyagé en économie et j’étais seul dans mon car pour aller à l’hôtel, mais j’ai été considéré comme les autres alors que je n’avais été en contact avec personne et que je ne pouvais pas être positif. Ce sont les règles, je les accepte, mais ce qui m’a dérangé, c’est de voir ceux à Adélaïde en appartement à quatre ou cinq avec cuisine et balcon."

Et dans sa chambre, Benoît Paire n’a jamais trouvé la motivation pour s’entraîner : "Il y a eu des jours pas faciles. Faire du vélo, c’est cool, mais, au bout de trente minutes, on n’a qu’une envie, c’est d’aller manger un bout. J’ai eu du mal à gérer cette période et, au final, je me suis dit : je ne fais rien. Je me retrouve à préparer un Grand Chelem en une semaine, après 14 jours dans mon lit 24 h/24 ."

Ce qui augmente le risque de blessure : "Dimance, j’ai tapé deux heures. J’ai joué à 9 h, j’ai fait un golf pour m’aérer, puis j’ai joué à 19 h. Le soir, j’étais éclaté. J’ai eu des courbatures, des crampes et des ampoules, dont une avec du sang que j’ai fait percer. Au réveil, je ne pouvais pas me lever, j’ai annulé ma séance."