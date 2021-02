Dix ans après avoir participé au sacre de Kim Clijsters à Melbourne, notre compatriote Wim Fissette pourrait faire de même avec Naomi Osaka ce samedi.

La Japonaise part avec les faveurs des pronostics contre l’Américaine Jennifer Brady. Présent aux côtés de l’actuel troisième mondiale depuis un peu plus d’un an, le natif de Saint-Trond a dû apprendre à gérer sa joueuse et établir une relation de confiance. Un processus qui ne s’est pas fait du jour au lendemain.

"J’ai commencé à travailler avec Naomi fin 2019. L’Australie, en 2020, a été ma première expérience avec elle en tournoi. Vous savez, comme entraîneur, vous ne pouvez pas modifier beaucoup de choses immédiatement dans le jeu et le comportement de votre joueuse. (...)