Les frasques du joueur français sont de plus en plus régulières, en ce début d'année.

Après avoir hurlé de rage durant l'ATP Cup un "Quel est l'enc*** qui a parlé" déjà devenu culte, Paire a de nouveau perdu ses nerfs en demi-finale de l'ATP Auckland. Alors qu'il menait un set à zéro face à Hubert Hurkacz, le Français perdait un point clé du tie break du deuxième set, ce qui commençait à l'agacer:Il en fallait peu pour le faire ensuite sortir de ses gonds et un spectateur a semble-t-il agacé le joueur, quelques instants plus tard. Paire a alors imité des encouragements qui lui étaient destinés avant de balancer un retour loin du terrain, et de revenir sur son insulte préférée: "Va te faire enc****":Une fois n'est pas coutume, le Français allait se reprendre dans la manche décisive pour s'imposer 2 sets à 1 et s'excuser en fin de match. "Je suis désolé, j'ai cassé une raquette, j'étais nerveux... J'espère que vous avez apprécié le match, avec du vin ou de la bière... Je ferais pareil à votre place. Sincèrement. Profitez ! Et désolé encore."