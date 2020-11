La saison 2020 entrera tristement dans l’histoire comme étant celle qui a été rabotée à cause du Covid-19. Malgré la mise sur pause de mars à août, certains ont eu le temps de sortir de l’ombre et de gagner en notoriété. Deux noms sortent largement du lot des rookies qui ont déposé leur carte de visite auprès des directeurs des plus grands tournois : le Français Ugo Humbert et l’Italien Jannik Sinner.

(...)