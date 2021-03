En devenant ce lundi le dauphin de Novak Djokovic au classement mondial, le Russe Daniil Medvedev (25 ans) a mis fin à l’hégémonie du Big Four (Djokovic, Nadal, Federer, Murray) qui occupait depuis le 25 juillet 2005 les deux premiers strapontins du ranking ATP. Très régulier depuis deux ans avec à son palmarès deux finales en Grand Chelem (US Open 2019, Open d’Australie 2021), une victoire au Masters (2020) et trois succès en Masters 1000 (Shanghai et Cincinnati en 2019, Paris en 2020), l’élève de Gilles Cervara a pris une semaine de congé pour bien préparer le tournoi de Miami.

Mais avant cela, il s’est épanché sur son nouveau statut mais aussi d’autres sujets. Florilège…