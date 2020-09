Pour une fois, ce n’est pas Djokovic ou Federer", avait glissé David Goffin en évoquant sa route vers un éventuel premier quart de finale à l’US Open. Non, mais ça a été Denis Shapovalov. Battu en quatre sets (6-7 (0), 6-3, 6-4, 6-3) dimanche par le 17e joueur mondial de 21 ans, le 10e mondial n’a donc pas réussi à se glisser vers les quarts dans une partie de tableau qui allait en plus voir tomber Novak Djokovic. Sur le papier, c’est une occasion manquée mais les suiveurs se doutaient bien que Shapovalov serait un gros morceau : le gamin fait partie de la relève du tennis mondial et arrive dans ses meilleures années.

