Un titre et une demi-finale, mais aussi quatre éliminations d’entrée : la route de David Goffin cette saison n’est toujours pas un long fleuve tranquille. Après avoir dépensé beaucoup d’énergie sans enganger beaucoup de confiance de Rotterdam à Miami en passant par Doha et Dubaï, le 14e mondial n’a pas vraiment eu le temps de souffler avant de lancer la saison sur terre battue. La bascule du dur à l’ocre a été rapide, alors il va falloir attendre un peu pour savoir comment le Belge a négocié le virage. En attendant, il retrouve sur le Rocher un tournoi et une surface dignes de lui redonner le sourire. (...)