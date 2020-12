Lors de la nomination de Germain Gigounon comme coach de David Goffin (ATP 15), on a beaucoup parlé de l’amitié qui unissait les deux hommes mais peu des qualités du Binchois comme entraîneur. Ancien 185e mondial, Germain Gigounon ne débarque pas dans un monde inconnu mais devra y faire ses preuves après deux courtes expériences avec Yanina Wickmayer et Ysaline Bonaventure. Ce qui n’est pas impossible car quand on étudie les noms des entraîneurs des joueurs du top 15, on retrouve d’anciens très grands joueurs mais aussi des personnes au C.V. moins ronflant.

