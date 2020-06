J’ai été choqué en apprenant les nouvelles de l’Adria Tour. Nous nous sommes montrés trop optimistes, notre comportement a été une erreur. Je suis vraiment désolé."

Après des jours de polémique, Dominic Thiem a présenté ses excuses sur Instagram jeudi. En revanche, l’Autrichien, contrairement aux autres joueurs concernés, refuse de s’auto-confiner. "J’ai été testé cinq fois lors des dix derniers jours et les résultats sont négatifs", justifie-t-il. Sauf que la période d’incubation pour le Covid-19 est estimée pouvant aller jusqu’à 14 jours, que les tests pendant cette période peuvent être des faux négatifs et que les porteurs sains sont extrêmement contagieux. Thiem enchaîne en plus les allers-retours entre Vienne et le sud de la France où il est engagé dans l’Ultimate Tennis Showdown (UTS) de l’académie Mouratoglou.

(...)