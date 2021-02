Novak Djokovic est le patron de l’Open d’Australie, mais il devrait être bousculé par Daniil Medvedev ce dimanche matin. Non seulement, il chasse un 9e titre sur la Rod Laver Arena, un 18e titre du Grand Chelem pour réduire l’écart sur Rafael Nadal et Roger Federer (20) mais il doit en plus faire barrage à la NextGen. Si le "Big 3" veut continuer de régner, il doit garder la main sur la jeune garde, or une défaite de Djokovic ferait sauter un bout de la digue.