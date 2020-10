Bénéficiaire d'une invitation, la paire belge parvenait à faire le break à 4-4 dans la première manche pour mener 5-4. Dans la foulée, Geerts et Mertens validaient leur break pour remporter le premier set 6-4.

Dans le second set, Geerts et Mertens étaient rapidement menés 2-0 avant de réaliser un contre-break pour revenir à 2-2. La suite de la seconde manche se résumait à un véritable mano a mano entre les deux duos et c'est au jeu décisif que la paire belge assurait sa qualification pour le deuxième tour 6-4, 7-6(3).

Ils y affronteront le vainqueur du duel entre la paire japonaise Kei Nishikori et Yasutaka Uchiyama et la paire franco-néerlandaise Fabrice Martin et Jean-Julien Rojer.