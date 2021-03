Kim Clijsters voudrait revenir sur le circuit mais ne fera pas de trop grands sacrifices familiaux : "Par le passé, je ne pensais qu’à moi. Et je jouais comme si ma vie en dépendait. Désormais, mon état d’esprit est différent. Je songe d’abord aux enfants et au fait que le réfrigérateur soit plein pour que Brian, mon mari, puisse gérer si je ne suis pas là." Kim Clijsters voudrait revenir sur le circuit pour "relever un défi, voir quel est le maximum que je peux tirer de mes capacités et attendre la deuxième semaine d’un Grand Chelem".