Les jours passent et les wild-cards sont au fur et à mesure offertes pour l’Australian Open (Maddison Inglis, Astra Sharma, Daria Gavrilova, Lizette Cabrera, Samantha Stosur, Destanee Aiava et Arina Rodionova) qui se déroulera du 8 au 21 février. Et toujours aucune trace de Kim Clijsters qui a récupéré un classement au ranking de la WTA (1029e) mais dont la dernière communication sur sa carrière sportive date du… 14 septembre avec un bref tweet : "J’ai décidé de passer les prochaines semaines avec ma famille. L’US Open m’a montré que j’avais fait des progrès, mais que je dois encore travailler. Je vous informerai bientôt de mon prochain tournoi."